Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Владимир Стогниенко: «Меня никто не выгонял с «Матч ТВ», я решил, что лучше вернуться на ВГТРК»

    Теги телевидение Валерий Карпин Владимир Стогниенко ВГТРК Матч ТВ

    Футбольный комментатор Владимир Стогниенко поделился впечатлениями от работы на «Матч ТВ».

    – Если «Матч ТВ» за гонорар позовет комментировать, пойдете?

    – А зачем им это нужно? Мне кажется, у них там хватает своих комментаторов, с этим нет проблем. Поймите, меня никто не выгонял с «Матч ТВ». Мы в свое время вполне мирно разошлись, я сам решил уйти.

    – Если не выгоняли, почему ушли?

    – На эту тему точно не буду говорить, так как это было достаточно давно. Не могу сказать, что когда я работал на «Матч ТВ», все было вокруг сахарно. Но все истории, которые возникали, были незначительными и рабочими. Я просто в один прекрасный день все обдумал и решил, что лучше вернуться на ВГТРК.

    – Футбольное прошлое Карпина сделает «Матч ТВ» лучше?

    – Быть футбольным и телевизионным человеком – это не одно и то же. Я немного удивился, когда Карпин стал работать на «Матч ТВ», но ему, видимо, эта работа самому нравится. Конечно, Карпин-эксперт, разбирающий матчи, очень хорош, это не новость. Надо было его уговорить и заинтересовать этой работой, у «Матча» получилось. Я знаю, он еще комментирует футбол, но сам не слышал, – сказал Стогниенко.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться