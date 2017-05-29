Футбольный комментатор Владимир Стогниенко поделился впечатлениями от работы на «Матч ТВ».

– Если «Матч ТВ» за гонорар позовет комментировать, пойдете?

– А зачем им это нужно? Мне кажется, у них там хватает своих комментаторов, с этим нет проблем. Поймите, меня никто не выгонял с «Матч ТВ». Мы в свое время вполне мирно разошлись, я сам решил уйти.

– Если не выгоняли, почему ушли?

– На эту тему точно не буду говорить, так как это было достаточно давно. Не могу сказать, что когда я работал на «Матч ТВ», все было вокруг сахарно. Но все истории, которые возникали, были незначительными и рабочими. Я просто в один прекрасный день все обдумал и решил, что лучше вернуться на ВГТРК.

– Футбольное прошлое Карпина сделает «Матч ТВ» лучше?

– Быть футбольным и телевизионным человеком – это не одно и то же. Я немного удивился, когда Карпин стал работать на «Матч ТВ», но ему, видимо, эта работа самому нравится. Конечно, Карпин-эксперт, разбирающий матчи, очень хорош, это не новость. Надо было его уговорить и заинтересовать этой работой, у «Матча» получилось. Я знаю, он еще комментирует футбол, но сам не слышал, – сказал Стогниенко.