Ройс может пропустить полгода из-за травмы колена
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс получил повреждение правого колена в финале Кубка Германии с «Айнтрахтом» (2:1).
27-летний футболист травмировался в середине первого тайма. Ему несколько раз оказывали помощь, и игрок возвращался на поле, но после перерыва Ройс был заменен.
«Нужно спросить врачей. Я не мог ускоряться. Может, немного повреждены крестообразные связки», – сказал Ройс после матча в эфире ARD.
Если подозрения подтвердятся, то Ройс может пропустить полгода.
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