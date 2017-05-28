Ройс может пропустить полгода из-за травмы колена

Полузащитник дортмундской Марко Ройс получил повреждение правого колена в финале Кубка Германии с (2:1).

27-летний футболист травмировался в середине первого тайма. Ему несколько раз оказывали помощь, и игрок возвращался на поле, но после перерыва Ройс был заменен.

«Нужно спросить врачей. Я не мог ускоряться. Может, немного повреждены крестообразные связки», – сказал Ройс после матча в эфире ARD.

Если подозрения подтвердятся, то Ройс может пропустить полгода.

11 лучших игроков «Боруссии» в XXI веке