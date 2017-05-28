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    Ройс может пропустить полгода из-за травмы колена

    Теги Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Кубок Германии травмы Марко Ройс

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс получил повреждение правого колена в финале Кубка Германии с «Айнтрахтом» (2:1).

    27-летний футболист травмировался в середине первого тайма. Ему несколько раз оказывали помощь, и игрок возвращался на поле, но после перерыва Ройс был заменен.

    «Нужно спросить врачей. Я не мог ускоряться. Может, немного повреждены крестообразные связки», – сказал Ройс после матча в эфире ARD.

    Если подозрения подтвердятся, то Ройс может пропустить полгода.

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