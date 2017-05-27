Александр Жирков покинет правление «Спартака», его сменит Наиль Измайлов

Вице-президент Наиль Измайлов в ближайшее время войдет в совет директоров красно-белых.

Ожидается, что он сменит , который решил сосредоточиться на деятельности, не связанной со спортом. Измайлов будет отвечать за коммерческое и финансовое направления работы «Спартака».

После перестановок совет директоров чемпионов России-2016/17 будет выглядеть следующим образом: Леонид Федун, Андрей Федун, Сергей Михайлов, Александр Матыцин, Сергей Родионов и Наиль Измайлов.