Александр Жирков покинет правление «Спартака», его сменит Наиль Измайлов
Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов в ближайшее время войдет в совет директоров красно-белых.
Ожидается, что он сменит Александра Жиркова, который решил сосредоточиться на деятельности, не связанной со спортом. Измайлов будет отвечать за коммерческое и финансовое направления работы «Спартака».
После перестановок совет директоров чемпионов России-2016/17 будет выглядеть следующим образом: Леонид Федун, Андрей Федун, Сергей Михайлов, Александр Матыцин, Сергей Родионов и Наиль Измайлов.
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