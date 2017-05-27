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    Александр Жирков покинет правление «Спартака», его сменит Наиль Измайлов

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Александр Жирков Наиль Измайлов

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов в ближайшее время войдет в совет директоров красно-белых.

    Ожидается, что он сменит Александра Жиркова, который решил сосредоточиться на деятельности, не связанной со спортом. Измайлов будет отвечать за коммерческое и финансовое направления работы «Спартака».

    После перестановок совет директоров чемпионов России-2016/17 будет выглядеть следующим образом: Леонид Федун, Андрей Федун, Сергей Михайлов, Александр Матыцин, Сергей Родионов и Наиль Измайлов.

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