«Спартак» откроет болельщикам доступ на поле после матча с «Тереком»

Болельщикам «Спартака» откроют доступ на поле после матча 29-го тура чемпионата России с . Об этом рассказал вице-президент клуба Наиль Измайлов.

Игра станет для москвичей первой домашней в ранге чемпионов страны.

«После финального свистка будет организован безопасный проход на поле для болельщиков с нижних ярусов трибун В и D. На газоне будет установлен специальный подиум, где команде вручат кубок победителя чемпионата России.

Вручение золотых медалей команде пройдет позже. Дату награждения команды должен утвердить Российский футбольный союз», — сказал Измайлов.

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