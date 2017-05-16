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    «Спартак» откроет болельщикам доступ на поле после матча с «Тереком»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия болельщики Терек Открытие Арена Наиль Измайлов

    Болельщикам «Спартака» откроют доступ на поле после матча 29-го тура чемпионата России с «Тереком». Об этом рассказал вице-президент клуба Наиль Измайлов.

    Игра станет для москвичей первой домашней в ранге чемпионов страны.

    «После финального свистка будет организован безопасный проход на поле для болельщиков с нижних ярусов трибун В и D. На газоне будет установлен специальный подиум, где команде вручат кубок победителя чемпионата России.

    Вручение золотых медалей команде пройдет позже. Дату награждения команды должен утвердить Российский футбольный союз», — сказал Измайлов.

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