заинтересована в приобретении полузащитника «ПСЖ» .

Президент парижан Нассер Аль-Хелайфи неоднократно заявлял, что не собирается продавать 24-летнего хавбека сборной Италии.

Чтобы заполучить Верратти, президент каталонцев Жозеп Бартомеу предложил «ПСЖ» обмен на , который длительное время является трансферной целью французов.

Аль-Хелайфи пока не ответил Бартомеу. Не факт, что он согласится расстаться с Верратти даже ради .