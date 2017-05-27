Yahoo Sport: «Барселона» готова обменять Неймара в «ПСЖ» на Верратти
«Барселона» заинтересована в приобретении полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.
Президент парижан Нассер Аль-Хелайфи неоднократно заявлял, что не собирается продавать 24-летнего хавбека сборной Италии.
Чтобы заполучить Верратти, президент каталонцев Жозеп Бартомеу предложил «ПСЖ» обмен на Неймара, который длительное время является трансферной целью французов.
Аль-Хелайфи пока не ответил Бартомеу. Не факт, что он согласится расстаться с Верратти даже ради Неймара.
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