Мората отказался от предложения «МЮ» и хочет перейти в «Милан»

Нападающий Альваро Мората летом может вернуться в Италию.

Несмотря на сообщения об интересе к 24-летнему форварду со стороны Антонио Конте и «Челси», предложения «Реалу» сделали только и «Милан».

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью лично звонил Морате, но испанец отклонил его предложение, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Мората хочет обосноваться в Италии. Его невеста – итальянка, фэшн-блогер, и паре подошел бы Милан.

Ранее сообщалось, что Мората согласился перейти в «Милан», который предложил ему пятилетний контракт на 7,5 миллиона евро в год.

После достижения окончательной договоренности с игроком боссы миланцев начнут переговоры с «Реалом». Мадридцы просят за Морату 80 миллионов евро, «Милан» предлагает 60 миллионов.