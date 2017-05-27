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    Мората отказался от предложения «МЮ» и хочет перейти в «Милан»

    Теги Милан Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия примера Испания возможные трансферы Альваро Мората

    Нападающий «Реала» Альваро Мората летом может вернуться в Италию.

    Несмотря на сообщения об интересе к 24-летнему форварду со стороны Антонио Конте и «Челси», предложения «Реалу» сделали только «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

    Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью лично звонил Морате, но испанец отклонил его предложение, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

    Мората хочет обосноваться в Италии. Его невеста – итальянка, фэшн-блогер, и паре подошел бы Милан.

    Ранее сообщалось, что Мората согласился перейти в «Милан», который предложил ему пятилетний контракт на 7,5 миллиона евро в год.

    После достижения окончательной договоренности с игроком боссы миланцев начнут переговоры с «Реалом». Мадридцы просят за Морату 80 миллионов евро, «Милан» предлагает 60 миллионов.

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