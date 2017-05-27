Куинси Промес: «Нет причин покидать «Спартак»
Атакующий полузащитник Куинси Промес заявил, что у него нет причин покидать «Спартак».
«В моем контракте указана фиксированная сумма, за которую меня можно купить. Но никаких деталей раскрыть не могу. Если у клубов есть желание, то есть возможность.
Я также не говорю о том, останусь ли в «Спартаке». В футболе никогда нельзя знать наверняка, всегда есть интерес. Но я счастлив в «Спартаке», и нет никаких причин уходить. Оглядываясь назад, это был прекрасный выбор», – сказал голландец.
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