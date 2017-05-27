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    Депутат Заксобрания предложил ввести квоту на 7 коренных петербуржцев в «Зените»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия лимит на легионеров

    Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил обязать «Зенит» внести в состав не менее 7 коренных петербуржцев.

    Соответствующее обращение он направил Александру Дюкову (еще до его перехода с поста президента сине-бело-голубых на должность главы совета директоров клуба) и председателю совета директоров «Газпрома» Виктору Зубкову. Идет ли речь о заявке на матч или на сезон – не уточняется.

    «Болельщики очень расстроены тем, что в последнее время в команде нашего города преобладают иногородние и иностранные игроки, которые не являлись выпускниками футбольных школ Петербурга.

    В результате мы можем потерять новых Кержаковых, Аршавиных, Быстровых и Малафеевых. Такая тенденция неизбежно приведет к потере традиций ленинградской футбольной школы», — полагает Цивилев.

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