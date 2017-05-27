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    Блан, Вильмотс, ван Бастен — в шорт-листе «Зенита», фаворит – Манчини

    Теги Зенит Роберто Манчини Марко ван Бастен Премьер-лига Россия отставки Лоран Блан Марк Вильмотс

    «Зенит» определился с кругом кандидатов на пост главного тренера команды на случай расставания с Мирчей Луческу.

    Сообщается, что помимо Паулу Соузы («Фиорентина») в список питерского клуба входят Лоран Блан (экс-«ПСЖ»), бывший тренер сборной Голландии Марко ван Бастен и Марк Вильмотс, возглавляющий национальную команду Кот-д’Ивуара. При этом фаворитом считается Роберто Манчини (экс-«Интер», «Ман Сити»).

    Сергей Фурсенко, вернувшийся накануне на пост президента «Зенита», в 2012 году был близок к тому, чтобы назначить Манчини главным тренером сборной России, но сделка не состоялась из-за ухода чиновника из РФС.

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