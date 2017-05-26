Валенсия продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2019 года

Защитник Антонио Валенсия продлил контракт с .

Новое соглашение рассчитано до лета 2019 года. Предусмотрена возможность впоследствии продлить контракт еще на сезон.

«Манчестер Юнайтед» – это моя жизнь с 2009 года. Я всецело рад, что подписал новый контракт.

Вечер среды принес трофей, который этот клуб никогда прежде не брал. Для меня было истинной честью вывести команду на финал в качестве капитана.

Хотелось бы поблагодарить за доверие ко мне. Я уверен, что в следующем сезоне мы будем бороться на всех фронтах.

Также хотелось бы сказать большое спасибо моей семье, партнерам по команде и, конечно, болельщикам за потрясающую поддержку», – дал комментарии эквадорец.

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