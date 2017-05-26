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    Валенсия продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2019 года

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Антонио Валенсия премьер-лига Англия Лига Европы

    Защитник Антонио Валенсия продлил контракт с «Манчестер Юнайтед».

    Новое соглашение рассчитано до лета 2019 года. Предусмотрена возможность впоследствии продлить контракт еще на сезон.

    «Манчестер Юнайтед» – это моя жизнь с 2009 года. Я всецело рад, что подписал новый контракт.

    Вечер среды принес трофей, который этот клуб никогда прежде не брал. Для меня было истинной честью вывести команду на финал в качестве капитана.

    Хотелось бы поблагодарить Жозе Моуринью за доверие ко мне. Я уверен, что в следующем сезоне мы будем бороться на всех фронтах.

    Также хотелось бы сказать большое спасибо моей семье, партнерам по команде и, конечно, болельщикам за потрясающую поддержку», – дал комментарии эквадорец.

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