«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Дайера у «Тоттенхэма» за 40 млн фунтов

планирует приобрести у «Тоттенхэма» полузащитника , сообщает The Times.

Сумма сделки может составить 40 млн фунтов.

23-летний игрок в сезоне-2016/17 провел в премьер-лиге 36 матчей, в которых забил 2 гола.

Отмечается, что суммарно английский клуб может потратить на приобретение новичков этим летом порядка 200 млн фунтов.

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