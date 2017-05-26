«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Дайера у «Тоттенхэма» за 40 млн фунтов
«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести у «Тоттенхэма» полузащитника Эрика Дайера, сообщает The Times.
Сумма сделки может составить 40 млн фунтов.
23-летний игрок в сезоне-2016/17 провел в премьер-лиге 36 матчей, в которых забил 2 гола.
Отмечается, что суммарно английский клуб может потратить на приобретение новичков этим летом порядка 200 млн фунтов.
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