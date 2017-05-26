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    «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Дайера у «Тоттенхэма» за 40 млн фунтов

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Эрик Дайер

    «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести у «Тоттенхэма» полузащитника Эрика Дайера, сообщает The Times. 

    Сумма сделки может составить 40 млн фунтов. 

    23-летний игрок в сезоне-2016/17 провел в премьер-лиге 36 матчей, в которых забил 2 гола. 

    Отмечается, что суммарно английский клуб может потратить на приобретение новичков этим летом порядка 200 млн фунтов. 

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