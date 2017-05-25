Замена газона на «Крестовском» обойдется в 9 млн рублей, 3 из них пойдут на работы по установке

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал, сколько будут стоить работы по укладке нового газона на стадионе .

– С учетом того, что этот газон четыре года выращивался нами в Гатчине, оплата будет минимальная. Работы – до 3 миллионов рублей.

- Кто будет оплачивать работы – город или ?

– Оставим за скобками этот вопрос. Самое главное, что работы будут проведены, а кто будет оплачивать, каким образом – разберемся, – сказал Кириллов.

В интервью «Piter.TV» Кириллов сообщил, что сейчас на «Крестовском» идет уплотнение грунта. 28 мая – последний срок, когда газон будет полностью постелен и начнется его прошивка.

По словам председателя комитета Санкт-Петербурга по строительству Павла Саватеева, полная сумма замены обойдется в 9 миллионов рублей, из которых 3 миллиона – установка газона.

Cтадион «Крестовский» остался без газона