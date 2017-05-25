Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Замена газона на «Крестовском» обойдется в 9 млн рублей, 3 из них пойдут на работы по установке

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Крестовский Кубок конфедераций Владимир Кириллов Павел Саватеев

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал, сколько будут стоить работы по укладке нового газона на стадионе «Крестовский».

    – С учетом того, что этот газон четыре года выращивался нами в Гатчине, оплата будет минимальная. Работы – до 3 миллионов рублей.

    - Кто будет оплачивать работы – город или «Зенит»?

    – Оставим за скобками этот вопрос. Самое главное, что работы будут проведены, а кто будет оплачивать, каким образом – разберемся, – сказал Кириллов.

    В интервью «Piter.TV» Кириллов сообщил, что сейчас на «Крестовском» идет уплотнение грунта. 28 мая – последний срок, когда газон будет полностью постелен и начнется его прошивка.

    По словам председателя комитета Санкт-Петербурга по строительству Павла Саватеева, полная сумма замены обойдется в 9 миллионов рублей, из которых 3 миллиона – установка газона.

    Cтадион «Крестовский» остался без газона

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться