КДК РФС предложил за массовое использование пиротехники наказывать закрытием фан-секторов

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о возможном ужесточении наказаний за использование фанатами пиротехнических изделий.

«В любом случае решение будет принимать исполком, но мы уже обсудили с клубами и лигами на заседании юридического комитета РФС вопрос об увеличении штрафов за использование и бросание пиротехники.

Я надеюсь, что исполком в межсезонье примет такое решение. Свое заключение по этому вопросу должен дать комитет по безопасности.

Речь идет об увеличении штрафов за использование и бросание пиротехники на 25 процентов для каждого соревнования.

Также мы предлагаем внести такой пункт, как массовое использование пиротехники. Мы предлагаем, чтобы за массовое использование пиротехники были санкции в виде закрытия секторов, закрытия трибун, проведения матчей без зрителей – в зависимости от степени нарушения», – сказал Григорьянц.