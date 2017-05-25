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    КДК РФС предложил за массовое использование пиротехники наказывать закрытием фан-секторов

    Теги Премьер-лига Россия болельщики КДК РФС стадионы Артур Григорьянц

    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о возможном ужесточении наказаний за использование фанатами пиротехнических изделий.

    «В любом случае решение будет принимать исполком, но мы уже обсудили с клубами и лигами на заседании юридического комитета РФС вопрос об увеличении штрафов за использование и бросание пиротехники.

    Я надеюсь, что исполком в межсезонье примет такое решение. Свое заключение по этому вопросу должен дать комитет по безопасности.

    Речь идет об увеличении штрафов за использование и бросание пиротехники на 25 процентов для каждого соревнования.

    Также мы предлагаем внести такой пункт, как массовое использование пиротехники. Мы предлагаем, чтобы за массовое использование пиротехники были санкции в виде закрытия секторов, закрытия трибун, проведения матчей без зрителей – в зависимости от степени нарушения», – сказал Григорьянц.

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