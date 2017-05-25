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    Вальверде попросил «Барселону» приобрести Андера Эрреру

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Барселона Эрнесто Вальверде примера Испания возможные трансферы Андер Эррера

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера интересен «Барселоне».

    Будущий главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде попросил клуб приобрести 27-летнегго хавбека.

    Вальверде работал с Эррерой в «Атлетике» до трансфера игрока в «МЮ» за 36 миллионов евро.

    Главный тренер англичан Жозе Моуринью намерен сохранить Эрреру и уже дал поручение руководству клуба продлить с футболистом контракт, рассчитанный до лета 2018 года.

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