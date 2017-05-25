Вальверде попросил «Барселону» приобрести Андера Эрреру
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера интересен «Барселоне».
Будущий главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде попросил клуб приобрести 27-летнегго хавбека.
Вальверде работал с Эррерой в «Атлетике» до трансфера игрока в «МЮ» за 36 миллионов евро.
Главный тренер англичан Жозе Моуринью намерен сохранить Эрреру и уже дал поручение руководству клуба продлить с футболистом контракт, рассчитанный до лета 2018 года.
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