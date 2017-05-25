Вальверде попросил «Барселону» приобрести Андера Эрреру

Полузащитник Андер Эррера интересен «Барселоне».

Будущий главный тренер каталонцев попросил клуб приобрести 27-летнегго хавбека.

Вальверде работал с Эррерой в «Атлетике» до трансфера игрока в «МЮ» за 36 миллионов евро.

Главный тренер англичан намерен сохранить Эрреру и уже дал поручение руководству клуба продлить с футболистом контракт, рассчитанный до лета 2018 года.