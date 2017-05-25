УЕФА: «Эррера признан лучшим в финале ЛЕ за драйв и желание жертвовать собой ради команды»
Директор УЕФА по техническому развитию Ионуц Лупеску рассказал, почему полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера стал лучшим игроком финала Лиги Европы с «Аяксом» (2:0).
«Группа технических наблюдателей признала лучшим Эрреру за его драйв, резкость, отличную игру с мячом и без мяча, боевой дух и желание жертвовать собой ради команды», – сказал Лупеску.
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