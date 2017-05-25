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    УЕФА: «Эррера признан лучшим в финале ЛЕ за драйв и желание жертвовать собой ради команды»

    Теги Манчестер Юнайтед Аякс Лига Европы УЕФА Ионуц Лупеску Андер Эррера

    Директор УЕФА по техническому развитию Ионуц Лупеску рассказал, почему полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера стал лучшим игроком финала Лиги Европы с «Аяксом» (2:0).

    «Группа технических наблюдателей признала лучшим Эрреру за его драйв, резкость, отличную игру с мячом и без мяча, боевой дух и желание жертвовать собой ради команды», – сказал Лупеску.

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