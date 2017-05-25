Директор УЕФА по техническому развитию Ионуц Лупеску рассказал, почему полузащитник Андер Эррера стал лучшим игроком финала Лиги Европы с (2:0).

«Группа технических наблюдателей признала лучшим Эрреру за его драйв, резкость, отличную игру с мячом и без мяча, боевой дух и желание жертвовать собой ради команды», – сказал Лупеску.