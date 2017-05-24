«Челси» отменил чемпионский парад из-за теракта в Манчестере

решил не проводить чемпионский парад в Лондоне.

Клуб решил отменить парад из-за теракта, произошедшего позавчера в Манчестере. проконсультировался с полицией и решил не подвергать дополнительному риску зрителей, которые посетили бы парад.

Лондонцы также заявили, что команда выйдет на матч финала Кубка Англии с траурными повязками. также финансово поддержит пострадавших и родственников жертв теракта.

22 человека погибли и как минимум 59 получили травмы в результате взрыва на «Манчестер Арене», прогремевшего после концерта американской певицы Арианы Гранде.

В результате взрыва на стадионе «Манчестер Арена» погибли не менее 22 человек