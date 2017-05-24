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    «Челси» отменил чемпионский парад из-за теракта в Манчестере

    Теги Челси премьер-лига Англия происшествия

    «Челси» решил не проводить чемпионский парад в Лондоне.

    Клуб решил отменить парад из-за теракта, произошедшего позавчера в Манчестере. «Челси» проконсультировался с полицией и решил не подвергать дополнительному риску зрителей, которые посетили бы парад.

    Лондонцы также заявили, что команда выйдет на матч финала Кубка Англии с траурными повязками. «Челси» также финансово поддержит пострадавших и родственников жертв теракта.

    22 человека погибли и как минимум 59 получили травмы в результате взрыва на «Манчестер Арене», прогремевшего после концерта американской певицы Арианы Гранде.

    В результате взрыва на стадионе «Манчестер Арена» погибли не менее 22 человек

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