«Челси» отменил чемпионский парад из-за теракта в Манчестере
«Челси» решил не проводить чемпионский парад в Лондоне.
Клуб решил отменить парад из-за теракта, произошедшего позавчера в Манчестере. «Челси» проконсультировался с полицией и решил не подвергать дополнительному риску зрителей, которые посетили бы парад.
Лондонцы также заявили, что команда выйдет на матч финала Кубка Англии с траурными повязками. «Челси» также финансово поддержит пострадавших и родственников жертв теракта.
22 человека погибли и как минимум 59 получили травмы в результате взрыва на «Манчестер Арене», прогремевшего после концерта американской певицы Арианы Гранде.
В результате взрыва на стадионе «Манчестер Арена» погибли не менее 22 человек
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.