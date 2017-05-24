Сергей Прядкин: «Мне сказали, что Каррера не пришел на торжественный вечер РФПЛ, потому что должен был срочно улететь»
Глава премьер-лиги Сергей Прядкин объяснил, почему главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не присутствовал на торжественном вечере РФС и РФПЛ.
«Мы направили в клуб официальное письмо в клуб с приглашением – в нем Массимо шел под номером один. На самом вечере я получил комментарий руководителей «Спартака» о том, почему не смог приехать главный тренер. Мне сказали, что он должен был срочно улететь.
Может быть, Массимо чего-то недопонял, ведь «Спартак» прибыл на вечер одним из первых? У клуба состоялось в тот день чествование в «Лукойле», после чего делегация приехала к нам.
В будущем же, на одном из собраний лиги, мы рассмотрим в том числе и регламентные нормы подведения итогов. Важно, чтобы номинанты сезона, утвержденные техническим комитетом РФС, приходили на торжественный вечер», – сказал Прядкин.
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