Глава премьер-лиги Сергей Прядкин объяснил, почему главный тренер Массимо Каррера не присутствовал на торжественном вечере РФС и .

«Мы направили в клуб официальное письмо в клуб с приглашением – в нем Массимо шел под номером один. На самом вечере я получил комментарий руководителей «Спартака» о том, почему не смог приехать главный тренер. Мне сказали, что он должен был срочно улететь.

Может быть, Массимо чего-то недопонял, ведь «Спартак» прибыл на вечер одним из первых? У клуба состоялось в тот день чествование в «Лукойле», после чего делегация приехала к нам.

В будущем же, на одном из собраний лиги, мы рассмотрим в том числе и регламентные нормы подведения итогов. Важно, чтобы номинанты сезона, утвержденные техническим комитетом , приходили на торжественный вечер», – сказал Прядкин.