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    Сергей Прядкин: «Мне сказали, что Каррера не пришел на торжественный вечер РФПЛ, потому что должен был срочно улететь»

    Теги Спартак Сергей Прядкин Премьер-лига Россия РФС РФПЛ Массимо Каррера

    Глава премьер-лиги Сергей Прядкин объяснил, почему главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не присутствовал на торжественном вечере РФС и РФПЛ.

    «Мы направили в клуб официальное письмо в клуб с приглашением – в нем Массимо шел под номером один. На самом вечере я получил комментарий руководителей «Спартака» о том, почему не смог приехать главный тренер. Мне сказали, что он должен был срочно улететь.

    Может быть, Массимо чего-то недопонял, ведь «Спартак» прибыл на вечер одним из первых? У клуба состоялось в тот день чествование в «Лукойле», после чего делегация приехала к нам.

    В будущем же, на одном из собраний лиги, мы рассмотрим в том числе и регламентные нормы подведения итогов. Важно, чтобы номинанты сезона, утвержденные техническим комитетом РФС, приходили на торжественный вечер», – сказал Прядкин.

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