Каррера не знал о своей номинации на лучшего тренера и не был приглашен на вечер РФПЛ

Главный тренер «Спартак» Массимо Каррера не знал, что номинирован на звание лучшего тренера сезона, и не был приглашен на торжественное вручение премии, сообщает «Р-Спорт».

По информации агентства, Каррера сразу после встречи с руководством и спонсором «Спартака» отправился в гостиницу, в то время как ряд игроков «красно-белых» отправились на вечер РФПЛ. Таким образом, Каррера узнал о своем призе лишь из Instagram.

В понедельник Каррера был признан РФС лучшим тренером сезона. Вручение номинаций проходило в тот же день на вечере РФПЛ, где награду за Карреру получал генеральный директор клуба Сергей Родионов.

Итальянский специалист останется в Москве до среды, поскольку обсуждает моменты по улучшению контракта со «Спартаком».

«Спартак» отказался от комментариев по этой ситуации.