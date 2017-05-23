Каррера не знал о своей номинации на лучшего тренера и не был приглашен на вечер РФПЛ
Главный тренер «Спартак» Массимо Каррера не знал, что номинирован на звание лучшего тренера сезона, и не был приглашен на торжественное вручение премии, сообщает «Р-Спорт».
По информации агентства, Каррера сразу после встречи с руководством и спонсором «Спартака» отправился в гостиницу, в то время как ряд игроков «красно-белых» отправились на вечер РФПЛ. Таким образом, Каррера узнал о своем призе лишь из Instagram.
В понедельник Каррера был признан РФС лучшим тренером сезона. Вручение номинаций проходило в тот же день на вечере РФПЛ, где награду за Карреру получал генеральный директор клуба Сергей Родионов.
Итальянский специалист останется в Москве до среды, поскольку обсуждает моменты по улучшению контракта со «Спартаком».
«Спартак» отказался от комментариев по этой ситуации.
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