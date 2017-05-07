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    «Бавария» готова предложить за Алексиса Санчеса 65 млн евро

    Теги Бавария Алексис Санчес премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы

    «Бавария» по-прежнему намерена приобрести полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, который через год может стать свободным агентом.

    Сообщается, что за 28-летнего чилийца мюнхенцы согласны заплатить 65 миллионов евро (55 миллионов фунтов).

    На Санчеса также претендуют «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ювентус», но в «Баварии» уверены, что ей удастся выиграть борьбу за хавбека.

    В 33 матчах текущего чемпионата Англии на счету Санчеса 19 голов и 10 результативных передач.

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