Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Николай Валуев: «Футбол – вид спорта не для России. Дальше двора не выберемся»

    Теги Спартак Зенит Николай Валуев Премьер-лига Россия сборная России

    Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев ответил на вопросы о футболе.

    – Хочется спросить вас о футболе…

    – Сразу скажу, этот вид спорта не для нашей страны. В том, что это спорт номер один, сомнений быть не может. Но нынешние реалии российского футбола, говорят о том, что дальше своего двора мы не выберемся.

    – А вы сами болельщик?

    – Я всегда желаю победы питерскому «Зениту». Хотя ко всем спортсменам отношусь с большим уважением. По большому счету, «Спартак» это или «Динамо» – не важно, названия для меня не имеют значения. Я к спортсменам отношусь замечательно, но «фанатские темы» не для меня. К «ультрас» я себя не отношу.

    Про «Спартак» скажу следующее: то, что они стали чемпионами, не повод почивать на лаврах. Если «Спартак» станет чемпионом и в следующем сезоне, тогда это будет серьезно. Это уже будет тенденция, – сказал Валуев.

    Как в России ходили на футбол в этом сезоне? Исследование

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться