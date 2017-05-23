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    Усманов может сделать второе предложение о покупке «Арсенала»

    Теги премьер-лига Англия Арсенал бизнес Стэн Кронке Алишер Усманов

    Российский миллиардер Алишер Усманов не отказался от намерения приобрести «Арсенал».

    Как утверждает Sky Sports, Усманов по-прежнему хочет выкупить контрольный пакет акций у Стэна Кронке, несмотря на то, что предложение в размере 1 миллиарда фунтов было отклонено.

    В ближайшее время россиянин встретится со своими советниками и обсудит возможность повторного предложения.

    Ранее компания Кронке выступила с сообщением, в котором говорилось, что бизнесмен не будет продавать «Арсенал».

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