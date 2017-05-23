Усманов может сделать второе предложение о покупке «Арсенала»

Российский миллиардер Алишер Усманов не отказался от намерения приобрести .

Как утверждает Sky Sports, Усманов по-прежнему хочет выкупить контрольный пакет акций у , несмотря на то, что предложение в размере 1 миллиарда фунтов было отклонено.

В ближайшее время россиянин встретится со своими советниками и обсудит возможность повторного предложения.

Ранее компания Кронке выступила с сообщением, в котором говорилось, что бизнесмен не будет продавать «Арсенал».