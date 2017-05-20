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    Кронке не собирается продавать «Арсенал» Усманову и намерен выиграть АПЛ

    Теги премьер-лига Англия Арсенал бизнес Стэн Кронке Алишер Усманов

    Владелец «Арсенала» Стэн Кронке сообщил совету директоров клуба, что не собирается уступать контрольный пакет акций российскому миллиардеру Алишеру Усманову.

    70-летний американец дал понять, что намерен привести клуб к победе в АПЛ и сделать «Арсенал» одним из европейских топ-клубов.

    Более того, инсайдеры в «Арсенале» полагают, что семья Кронке еще долго будет владеть командой. Сын Стэна – Джош, входящий в совет директоров, очень увлечен этой идеей.

    Ранее Усманов предложил Кронке за контрольный пакет акций «Арсенала» 1,3 миллиарда долларов. Он также готов работать с Кронке над развитием клуба, если тот не продаст ему свои 67% акций.

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