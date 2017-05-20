Кронке не собирается продавать «Арсенал» Усманову и намерен выиграть АПЛ

Владелец Стэн Кронке сообщил совету директоров клуба, что не собирается уступать контрольный пакет акций российскому миллиардеру .

70-летний американец дал понять, что намерен привести клуб к победе в АПЛ и сделать «Арсенал» одним из европейских топ-клубов.

Более того, инсайдеры в «Арсенале» полагают, что семья Кронке еще долго будет владеть командой. Сын Стэна – Джош, входящий в совет директоров, очень увлечен этой идеей.

Ранее Усманов предложил Кронке за контрольный пакет акций «Арсенала» 1,3 миллиарда долларов. Он также готов работать с Кронке над развитием клуба, если тот не продаст ему свои 67% акций.