Бывший главный тренер Дмитрий Аленичев рассказал, что поздравит Массимо Карреру с чемпионством сразу после матча 30-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».

«Только что поздравил и Рому Зобнина. До этого специально не поздравлял никого, ждал последней игры.

Сделаю это завтра в 17.00. Первым поздравлю Массимо. Отправлю ему большую смс с поздравлением», – сказал Аленичев.

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