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    Дмитрий Аленичев: «После матча в Туле первым поздравлю Карреру. Отправлю большую смс»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Роман Зобнин Куинси Промес Массимо Каррера

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что поздравит Массимо Карреру с чемпионством сразу после матча 30-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».

    «Только что поздравил Куинси Промеса и Рому Зобнина. До этого специально не поздравлял никого, ждал последней игры.

    Сделаю это завтра в 17.00. Первым поздравлю Массимо. Отправлю ему большую смс с поздравлением», – сказал Аленичев.

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