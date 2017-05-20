Дмитрий Аленичев: «После матча в Туле первым поздравлю Карреру. Отправлю большую смс»
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что поздравит Массимо Карреру с чемпионством сразу после матча 30-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».
«Только что поздравил Куинси Промеса и Рому Зобнина. До этого специально не поздравлял никого, ждал последней игры.
Сделаю это завтра в 17.00. Первым поздравлю Массимо. Отправлю ему большую смс с поздравлением», – сказал Аленичев.
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