Сергей Прядкин: «Переговоры с «Матч ТВ» о показе матчей начались. Мы открыты для всех желающих»
Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о начале переговоров между лигой и телеканалом «Матч ТВ» о продолжении сотрудничества.
«У нас еще год контракта с «Матч ТВ». Мы уже начали переговоры по дальнейшему сотрудничеству.
Клубы хотели, чтобы время матчей было стабильным, и никто это время не двигал. Это и позиция президента РФС [Виталия Мутко].
Процесс переговоров начался пока с «Матч ТВ», мы дальше открыты для всех желающих.
В этом сезоне «Матч ТВ» было показано около 100 матчей, то есть 3,3 матча за тур», – сказал Прядкин.
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