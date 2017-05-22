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    Сергей Прядкин: «Переговоры с «Матч ТВ» о показе матчей начались. Мы открыты для всех желающих»

    Теги Виталий Мутко Сергей Прядкин Премьер-лига Россия телевидение РФПЛ Матч ТВ

    Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о начале переговоров между лигой и телеканалом «Матч ТВ» о продолжении сотрудничества.

    «У нас еще год контракта с «Матч ТВ». Мы уже начали переговоры по дальнейшему сотрудничеству.

    Клубы хотели, чтобы время матчей было стабильным, и никто это время не двигал. Это и позиция президента РФС [Виталия Мутко].

    Процесс переговоров начался пока с «Матч ТВ», мы дальше открыты для всех желающих.

    В этом сезоне «Матч ТВ» было показано около 100 матчей, то есть 3,3 матча за тур», – сказал Прядкин.

    Можно ли говорить об офсайдах «Зенита» на «Матч ТВ»?

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