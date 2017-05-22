Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о начале переговоров между лигой и телеканалом о продолжении сотрудничества.

«У нас еще год контракта с . Мы уже начали переговоры по дальнейшему сотрудничеству.

Клубы хотели, чтобы время матчей было стабильным, и никто это время не двигал. Это и позиция президента РФС [ ].

Процесс переговоров начался пока с «Матч ТВ», мы дальше открыты для всех желающих.

В этом сезоне «Матч ТВ» было показано около 100 матчей, то есть 3,3 матча за тур», – сказал Прядкин.

Можно ли говорить об офсайдах «Зенита» на «Матч ТВ»?