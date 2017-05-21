Гурам Аджоев о том, что «Арсенал» и «Спартак» якобы договорились: «А Лебедев откуда футбол смотрел? С самолета?»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал заявление вице-спикера Госдумы, члена исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев по поводу победы туляков над «Спартаком» (3:0) в заключительном матче сезона.

Лебедев сказал: «А вдруг Аджоев пообещал «Спартаку» 6 очков в следующем сезоне?».

«А Лебедев откуда футбол смотрел? С вертолета или самолета?! Спартак» в такие игры не играет! И вообще, как такое возможно? А если бы победили, тогда что? «Терек» сыграл достойно! Где логика в его словах?! Как бы мы тогда теоретически даже могли отдать шесть очков?! Мы в такие игры не играем! Человек с самолета смотрит футбол и потом говорит такие вещи!

Как можно купить матч?! В серьезные футболисты, хорошие. Может быть, они приехали эмоционально уставшими, выхолощенными после чемпионства. А мы в свою очередь очень хотели победить! Очень хотели!

Как можно отдать матч – 0:3?! Удаления разве не было? Пенальти надуманный?! Все было. А чего тогда Лебедев так говорит?! Он и правда футбол с самолета смотрел?! Почему Лебедев так плохо думает о «Спартаке» – команде с великими традициями?! Глушаков как может сдать игру?! Я сам футболист был, как это возможно? А ?! Как к тренеру подойти?! Что он чушь несет!

Слова Лебедева? Так может только думать человек, далекий от футбола. А люди на государственном уровне должны вдвойне отвечать за свои реплики!» – сказал Аджоев.

«Арсенал» занял 14-е место в чемпионате. Тульская команда сыграет в стыковых матчах за право выступить в премьер-лиге в следующем сезоне.