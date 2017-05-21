Хавбек Сергей Ткачев ответил на вопросы по окончании матча с (1:3).

– Сегодня мало кто ждал такой результат. Какие сейчас эмоции после вылета в ?



– Никаких эмоций. Как будто сдох, так могу сказать. Нет ничего позитивного… Хочу принести свои извинения всем болельщикам, всем, кто в нас верил…

Посмотрим, что будет дальше. Я сам еще не знаю, может быть, еще останусь в аренде здесь, посмотрим. Ничего не могу сказать, не знаю, что произошло…

Так нельзя просто вообще, бл***, должны умирать на поле, а получился, бл***, детский садик, бл***, ясельная группа была на поле. Что тут говорить? Сказать, что «Терек» классно играл? Не могу я такого сказать… Нах** обосрались, теперь говно это будем выкидывать.

Надеюсь, извинимся перед болельщиками, по лицу, может, кто-то получит, тоже правильно будет. Еще не знаю, как и что руководство планирует, ничего такого не могу сказать. Дальнейшие планы вообще неизвестны…



– Какие эмоции были в раздевалке? Шумно было?



– В перерыве было шумно, а сейчас, бл***, если честно, такое ощущение, что все язык проглотили. Тишина, бл***, гробовая была. Пришел руководитель наш, министр эмоционально кое-что сказал, Ваня Таранов заступился за команду. Понятно, что это личное, что случилось в раздевалке, то там и остается, но шумихи не было. Гробовая тишина, – сказал полузащитник.