Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Крылья Советов» вылетели из премьер-лиги

    Теги Крылья Советов Премьер-лига Россия ФНЛ Вадим Скрипченко

    «Крылья Советов» заняли 15-е место и вылетели из премьер-лиги.

    Самарская команда проиграла дома «Тереку» в 30-м туре премьер-лиги. У «Крыльев» осталось 28 очков – столько же стало у тульского «Арсенала» после победы над «Спартаком». При равенстве очков первый дополнительный показатель – количество побед. У «Арсенала» их 7, у «Крыльев» – 6.

    Обогнал команду из Самары и «Оренбург», который переиграл «Ростов» и набрал 30 очков. 

    «Крылья Советов» уже вылетали в ФНЛ в 2014 году. Через год команда заняла там первое место и вернулась в РФПЛ.

    Ранее в ФНЛ вылетела «Томь», занявшая 16-е место в чемпионате России.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться