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    Канте признан лучшим игроком сезона в АПЛ

    Теги Челси премьер-лига Англия Нголо Канте

    Полузащитник «Челси» Нголо Канте был удостоен награды лучшему игроку сезона-2016/17 в английской премьер-лиге.

    26-летний француз, который в составе лондонской команды стал чемпионом Англии, получил большинство голосов в результате опроса группы экспертов, капитанов клубов премьер-лиги и болельщиков.

    Помимо Канте на приз претендовали Эден Азар, Сесар Аспиликуэта (оба — «Челси»), Харри Кейн, Деле Алли, Ян Вертонген (все — «Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

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