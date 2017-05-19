Полузащитник Нголо Канте, признанный игроком года в АПЛ по версии футболистов и журналистов, заявил, что в следующем сезоне лондонский клуб намерен оформить покер.

«Следующий сезон – это новый вызов, мы постараемся защитить титул и выиграть два кубка – Кубок Англии и Кубок лиги. Кроме того, будем играть в Лиге чемпионов.

Такой клуб, как «Челси», хочет выиграть все, и мы постараемся сделать это. Это будет новым испытанием для каждого из нас», — сказал Канте.