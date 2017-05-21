Главный тренер Хосеп Гвардиола подвел предварительные итоги своего дебютного сезона в чемпионате Англии.

«Прежде всего я усвоил, что нужно больше забивать. Мы потеряли много очков, особенно в домашних матчах, при этом соперник создавал всего по 2-4 момента. Этого невозможно избежать. Но мы недостаточно забивали на своем поле. Значит, нужно играть лучше, создавать еще больше моментов.

Если прибавим в этом плане, то, возможно, сократим отставание от «Челси» и «Тоттенхэма». Если нет – все останется как есть», – сказал Гвардиола.

Перед заключительным туром «Сити» занимает 3-е место с 75 очками и 75 голами. «Челси» забил 80 мячей, «Тоттенхэм» – 79.