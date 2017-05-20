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    Александар Коларов: «Манчестер Сити» – лучшая команда в премьер-лиге»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов Хосеп Гвардиола Александар Коларов

    Защитник «Манчестер Сити» Александар Коларов поделился мыслями о своей команде.

    «В нашем клубе сезон, вероятно, нельзя назвать отличным, если команда не завоевала трофеев. Но мы сильно прибавили.

    Главная задача «Манчестер Сити» – выигрывать трофеи в Англии и, конечно, победить в Лиге чемпионов. Любой большой клуб нацеливается на финал Лиги чемпионов, на трофей, который разыгрывается в этом турнире. Самый красивый футбол в Европе – это Лига чемпионов. Это наша цель на следующий сезон.

    Команда стала намного лучше в сравнении с началом сезона. Мы вновь будем бороться за трофеи. И я уверен, что добьемся побед. Мы, несомненно, лучшая команда в премьер-лиге.

    «Манчестер Сити» не стал чемпионом. Но мы сильно прибавили как отдельные футболисты и как команда под руководством Пепа. Мне почти 32 года, и Гвардиола – лучший тренер, с которым я когда-либо работал.

    То, что произошло в этом сезоне, не может случиться в следующем. Мы будем гораздо сильнее», – сказал футболист.

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