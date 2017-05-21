Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дмитрий Аленичев: «Не исключено, что однажды вернусь в «Спартак»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о планах на будущее. 

    «Вернулся бы я в «Спартак» однажды? Конечно. Почему нет? У меня хорошие отношения с руководителями, с командой в целом. Никакого недопонимания не осталось. В жизни всякое случается.

    Не исключено, что когда-то вернусь в команду», – сказал Аленичев.

    Дмитрий Аленичев: «После матча в Туле первым поздравлю Карреру. Отправлю большую смс»

    Дмитрий Аленичев: «Если «Спартак» предложит золотую медаль, вежливо откажусь»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться