Бывший главный тренер Дмитрий Аленичев рассказал, что не стал бы принимать золотую медаль чемпионата России.

не надо давать медаль, потому что он ее не заслужил. Я работал только первый тур, а остальные 29 – Массимо и команда. Они заслужили, я – нет. Если предложат, вежливо откажусь», – сказал Аленичев.

Аленичев покинул пост главного тренера «Спартака» в начале августа прошлого года.

Команда досрочно стала чемпионом России под руководством .