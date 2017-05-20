Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дмитрий Аленичев: «Если «Спартак» предложит золотую медаль, вежливо откажусь»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Массимо Каррера

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что не стал бы принимать золотую медаль чемпионата России.

    «Аленичеву не надо давать медаль, потому что он ее не заслужил. Я работал только первый тур, а остальные 29 – Массимо и команда. Они заслужили, я – нет. Если предложат, вежливо откажусь», – сказал Аленичев.

    Аленичев покинул пост главного тренера «Спартака» в начале августа прошлого года.

    Команда досрочно стала чемпионом России под руководством Массимо Карреры.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться