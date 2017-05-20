Дмитрий Аленичев: «Если «Спартак» предложит золотую медаль, вежливо откажусь»
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что не стал бы принимать золотую медаль чемпионата России.
«Аленичеву не надо давать медаль, потому что он ее не заслужил. Я работал только первый тур, а остальные 29 – Массимо и команда. Они заслужили, я – нет. Если предложат, вежливо откажусь», – сказал Аленичев.
Аленичев покинул пост главного тренера «Спартака» в начале августа прошлого года.
Команда досрочно стала чемпионом России под руководством Массимо Карреры.
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