Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал возможный перевод арбитра Сергея Карасева на матчи .

«Карасев будет судить в ФНЛ в следующем сезоне? Я не думаю, есть определенный регламент. Если он допустил две результативные ошибки, то должен будет пропустить несколько игр на высшем уровне. Никому не будет никаких поблажек.

Нам нужно научиться уважать судей. Хотите установить видеоповторы? Давайте, только надо понимать, что это стоит 1,2 миллиона долларов и 100 тысяч на его обслуживание. Галицкий готов поставить за свой счет, а другие пока желание не изъявили. Федун? До начала сезона он готов оплатить все на фоне долгожданного чемпионства», – сказал Мутко.

«Спорт-Экспресс»: Карасев, Мешков и Иванов переведены судить в ФНЛ