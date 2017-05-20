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    Венгер продлит контракт с «Арсеналом» на два года, но в клубе будут структурные изменения

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер останется в клубе на следующие два сезона, но в команде произойдут структурные изменения.

    «Когда я слышу о спортивном директоре, то представляю человека, принимающего те решения, которыми обычно руководит тренер. Это означает подбор игроков, трансферы и все вопросы, которые касаются функционирования команды на ежедневной основе.

    Конечно, нам может понадобиться помощь, чтобы стать лучше. Я всегда открыт для таких предложений, которые улучшат качество команды и помогут будущему клуба. Но всегда нужно оценивать эффективность.

    Самое главное для нас – это победить в оставшихся матчах. То, что впоследствии произойдет со мной, менее важно. Я здесь не ради личной славы», – сказал Венгер.

    Окончательное решение будет принято после финала Кубка Англии против «Челси» 27 мая. Ранее сообщалось, что Венгер негативно отреагировал на предложение о введении поста спортивного директора команды.

    «Арсенал» рассматривает различные модели по изменению структуры клуба. В частности они рассматривают возможность приглашения специалиста, который будет заниматься долгосрочным планированием команды.

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