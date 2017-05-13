Гвардиола может пригласить Вальдеса в «Манчестер Сити»

Вратарь «Мидлсбро» Виктор Вальдес попал в сферу интересов .

Сообщается, что «горожане» рассматривают вариант с приглашением 35-летнего испанца по окончании сезона.

Главный тренер «Сити» отлично знаком с Вальдесом по 4-летней успешной совместной работе в «Барселоне». Кроме того, Вальдес, в отличие от основного голкипера «Сити» Клаудио Браво, хорошо играет ногами и у него больше опыта выступлений в Англии. В 28 матчах в текущей премьер-лиге на счету Вальдеса 8 сухих игр.

Его контракт с рассчитан еще на год, но из-за вылета из АПЛ он вряд ли останется в команде.

«Сити» еще не предлагал новое соглашение запасному вратарю Вилли Кабальеро, который летом может стать свободным агентом, и, скорее всего, «горожане» продадут Джо Харта, выступающего на правах аренды в «Торино».