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    Гвардиола может пригласить Вальдеса в «Манчестер Сити»

    Теги Манчестер Сити Мидлсбро премьер-лига Англия Виктор Вальдес возможные трансферы Хосеп Гвардиола

    Вратарь «Мидлсбро» Виктор Вальдес попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

    Сообщается, что «горожане» рассматривают вариант с приглашением 35-летнего испанца по окончании сезона.

    Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола отлично знаком с Вальдесом по 4-летней успешной совместной работе в «Барселоне». Кроме того, Вальдес, в отличие от основного голкипера «Сити» Клаудио Браво, хорошо играет ногами и у него больше опыта выступлений в Англии. В 28 матчах в текущей премьер-лиге на счету Вальдеса 8 сухих игр.

    Его контракт с «Мидлсбро» рассчитан еще на год, но из-за вылета из АПЛ он вряд ли останется в команде.

    «Сити» еще не предлагал новое соглашение запасному вратарю Вилли Кабальеро, который летом может стать свободным агентом, и, скорее всего, «горожане» продадут Джо Харта, выступающего на правах аренды в «Торино».

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