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    «Ман Сити» интересовался Мбаппе, «Монако» запросил 130 миллионов евро

    Теги Монако Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Хосеп Гвардиола Килиан Мбаппе

    «Манчестер Сити» интересовался нападающим «Монако» Килианом Мбаппе.

    Английский клуб сделал запрос на предмет возможного перехода. «Монако» ответил, что трансфер футболиста обойдется в 130 миллионов евро, то есть примерно в 110 миллионов фунтов.

    Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценивает нападающего. Однако каталонец и английский клуб не намерены тратить рекордную сумму на трансфер.

    Самым дорогим футболистом в истории сейчас остается полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. «Ювентус» получил за него порядка 105 миллионов евро.

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