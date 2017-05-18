Генеральный директор ООО «Стадион Андрей Федун высказался по поводу празднования болельщиками чемпионства на поле арены.

– Какие ощущения? Вы же все видели сами – это было прекрасно! Конечно, стадион понес большие убытки, но что не сделаешь ради болельщиков.

– Там же только ворота сломали?

– Ворота – самая маленькая проблема. А вот видеоборт стоит 4,5 миллиона рублей. По нему побегали достаточно сильно. Будем надеяться, что сможем восстановить его.

– Серьезная плата за чемпионство?

– Есть такое. Но радость искупает все.

– Не жалеете, что решили так праздновать?

– Можно понять людей, они ждали победу 16 лет. И все равно вышли бы на поле, такая традиция существует. А когда это все организованно, то мы смогли минимизировать потери.

– В следующем году все будет организованнее?

– Дай бог, чтобы это было. Но зачем загадывать.

– Разгром «Терека» по делу?

– С команды снялось бремя, и они играли в удовольствие. И такое удовольствие получили все 43 тысячи болельщиков.

– Что сказал ваш брат в раздевалке?

– Он кричал «Ура!» – сказал Федун.

Так чемпионство в России еще не отмечали