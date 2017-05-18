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    Андрей Федун: «Ворота – самая маленькая проблема. А вот видеоборт стоит 4,5 миллиона рублей»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия болельщики Андрей Федун

    Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун высказался по поводу празднования болельщиками чемпионства на поле арены.

    – Какие ощущения? Вы же все видели сами – это было прекрасно! Конечно, стадион понес большие убытки, но что не сделаешь ради болельщиков.

    – Там же только ворота сломали?

    – Ворота – самая маленькая проблема. А вот видеоборт стоит 4,5 миллиона рублей. По нему побегали достаточно сильно. Будем надеяться, что сможем восстановить его.

    – Серьезная плата за чемпионство?

    – Есть такое. Но радость искупает все.

    – Не жалеете, что решили так праздновать?

    – Можно понять людей, они ждали победу 16 лет. И все равно вышли бы на поле, такая традиция существует. А когда это все организованно, то мы смогли минимизировать потери.

    – В следующем году все будет организованнее?

    – Дай бог, чтобы это было. Но зачем загадывать.

    – Разгром «Терека» по делу?

    – С команды снялось бремя, и они играли в удовольствие. И такое удовольствие получили все 43 тысячи болельщиков.

    – Что сказал ваш брат в раздевалке?

    – Он кричал «Ура!» – сказал Федун.

    Так чемпионство в России еще не отмечали

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