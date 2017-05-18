Андрей Федун: «Ворота – самая маленькая проблема. А вот видеоборт стоит 4,5 миллиона рублей»
Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун высказался по поводу празднования болельщиками чемпионства на поле арены.
– Какие ощущения? Вы же все видели сами – это было прекрасно! Конечно, стадион понес большие убытки, но что не сделаешь ради болельщиков.
– Там же только ворота сломали?
– Ворота – самая маленькая проблема. А вот видеоборт стоит 4,5 миллиона рублей. По нему побегали достаточно сильно. Будем надеяться, что сможем восстановить его.
– Серьезная плата за чемпионство?
– Есть такое. Но радость искупает все.
– Не жалеете, что решили так праздновать?
– Можно понять людей, они ждали победу 16 лет. И все равно вышли бы на поле, такая традиция существует. А когда это все организованно, то мы смогли минимизировать потери.
– В следующем году все будет организованнее?
– Дай бог, чтобы это было. Но зачем загадывать.
– Разгром «Терека» по делу?
– С команды снялось бремя, и они играли в удовольствие. И такое удовольствие получили все 43 тысячи болельщиков.
– Что сказал ваш брат в раздевалке?
– Он кричал «Ура!» – сказал Федун.
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