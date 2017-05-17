В Госдуме предлагают ввести 20-процентный сбор на вложения в иностранные клубы
Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев предложил ввести сборы в размере 20% на любые инвестиции в иностранные спортивные активы и команды.
«Мы считаем, что надо вводить сбор на любую транзакцию, на любое вложение в иностранные спортивные активы и команды.
Будь любезен – перечисли 20% на программу развития физической культуры и спорта в России», – сказал журналистам Дегтярев.
Среди российских владельцев иностранных клубов наиболее известны Роман Абрамович («Челси»), Алишер Усманов («Арсенал») и Дмитрий Рыболовлев («Монако»).
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.