ФИФА планирует вручать приз лучшему игроку мира по итогам сезона, а не года

Международная федерация футбола намерена пересмотреть формат определения лучшего игрока в мире.

Сообщается, что хочет вручать приз «The Best» не по итогам календарного года, а по итогам сезона, поскольку подавляющее большинство национальных чемпионатов заканчивается в мае.

Кроме того, цель Международной федерации – дистанцироваться от награды мяч», учрежденной журналом France Football, согласно которой лауреат определяется по итогам календарного года.

С 2010 по 2015 годы ФИФА и France Football вручали приз лучшему игроку мира совместно.

Ближайшая церемония вручения приза «The Best» запланирована на 23 октября.

В 2016 году лучшим игроком мира был признан форвард «Реала» Криштиану Роналду.

ФИФА представила приз лучшему игроку мира