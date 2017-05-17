ФИФА планирует вручать приз лучшему игроку мира по итогам сезона, а не года
Международная федерация футбола намерена пересмотреть формат определения лучшего игрока в мире.
Сообщается, что ФИФА хочет вручать приз «The Best» не по итогам календарного года, а по итогам сезона, поскольку подавляющее большинство национальных чемпионатов заканчивается в мае.
Кроме того, цель Международной федерации – дистанцироваться от награды «Золотой мяч», учрежденной журналом France Football, согласно которой лауреат определяется по итогам календарного года.
С 2010 по 2015 годы ФИФА и France Football вручали приз лучшему игроку мира совместно.
Ближайшая церемония вручения приза «The Best» запланирована на 23 октября.
В 2016 году лучшим игроком мира был признан форвард «Реала» Криштиану Роналду.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.