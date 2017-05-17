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    ФИФА планирует вручать приз лучшему игроку мира по итогам сезона, а не года

    Теги рейтинги ФИФА Золотой мяч

    Международная федерация футбола намерена пересмотреть формат определения лучшего игрока в мире.

    Сообщается, что ФИФА хочет вручать приз «The Best» не по итогам календарного года, а по итогам сезона, поскольку подавляющее большинство национальных чемпионатов заканчивается в мае.

    Кроме того, цель Международной федерации – дистанцироваться от награды «Золотой мяч», учрежденной журналом France Football, согласно которой лауреат определяется по итогам календарного года.

    С 2010 по 2015 годы ФИФА и France Football вручали приз лучшему игроку мира совместно.

    Ближайшая церемония вручения приза «The Best» запланирована на 23 октября.

    В 2016 году лучшим игроком мира был признан форвард «Реала» Криштиану Роналду.

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