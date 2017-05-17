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    Массимо Каррера: «Поговорю с Романцевым, когда он выучит итальянский»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Олег Романцев Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, когда он готов пообщаться с Олегом Романцевым, при котором красно-белые 9 раз становились чемпионами России/СССР.

    – Знаете ли вы Олега Романцева?

    – Да.

    – В начале сезона он сказал, что не будет с вами общаться, пока вы не выучите русский…

    – Я ему ответил. Когда он выучит итальянский, я тоже с ним поговорю.

    – Как далеко вы продвинулись в изучении русского языка?

    – Изъясняться я пока не могу. Но какие-то фразы, выражения мне известны. (Говорит по-русски.) Здравствуйте, добрый вечер.

    Русский – очень сложный язык для итальянцев. Но обещаю, что после отпуска начну изучать его. Тогда начну понимать, что вы тут плохого говорите про «Спартак».

    – Некоторые эксперты, кстати, говорят: «Спартаку» часто везло.

    – Удача всегда необходима. Но ее нужно еще и заслужить. Мы в каждом матче стремились набрать три очка, и думаю, что результата лучше, чем у нас сейчас, достигнуть было бы сложно.

    Многие критикуют «Спартак» за то, что часто побеждали со счетом 1:0. Но я предпочту 10 раз выиграть так, чем дважды – по 5:0, а в восьми других встречах уступить или сделать ничью.

    Конечно, всем хочется и играть хорошо, и выигрывать, да не всегда получается. Будем стремиться к более зрелищной игре, но главная цель всегда одна – побеждать.

    – Пытались ли от вас добиться так называемого «спартаковского футбола»?

    – Нет, мне никто ничего не навязывал. Впоследствии, правда, рассказывали про нюансы этого стиля, но от меня его не требовали. Я сделал выбор, осуществляя на практике свое видение футбола с командой, которая была у меня в распоряжении, — сказал Каррера.

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