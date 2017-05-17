Главный тренер Массимо Каррера рассказал, когда он готов пообщаться с Олегом Романцевым, при котором красно-белые 9 раз становились чемпионами России/СССР.

– Знаете ли вы ?

– Да.

– В начале сезона он сказал, что не будет с вами общаться, пока вы не выучите русский…

– Я ему ответил. Когда он выучит итальянский, я тоже с ним поговорю.

– Как далеко вы продвинулись в изучении русского языка?

– Изъясняться я пока не могу. Но какие-то фразы, выражения мне известны. (Говорит по-русски.) Здравствуйте, добрый вечер.

Русский – очень сложный язык для итальянцев. Но обещаю, что после отпуска начну изучать его. Тогда начну понимать, что вы тут плохого говорите про «Спартак».

– Некоторые эксперты, кстати, говорят: «Спартаку» часто везло.

– Удача всегда необходима. Но ее нужно еще и заслужить. Мы в каждом матче стремились набрать три очка, и думаю, что результата лучше, чем у нас сейчас, достигнуть было бы сложно.

Многие критикуют «Спартак» за то, что часто побеждали со счетом 1:0. Но я предпочту 10 раз выиграть так, чем дважды – по 5:0, а в восьми других встречах уступить или сделать ничью.

Конечно, всем хочется и играть хорошо, и выигрывать, да не всегда получается. Будем стремиться к более зрелищной игре, но главная цель всегда одна – побеждать.

– Пытались ли от вас добиться так называемого «спартаковского футбола»?

– Нет, мне никто ничего не навязывал. Впоследствии, правда, рассказывали про нюансы этого стиля, но от меня его не требовали. Я сделал выбор, осуществляя на практике свое видение футбола с командой, которая была у меня в распоряжении, — сказал Каррера.