Лавесси извинился перед китайцами за фотографию, на которой он изобразил узкий разрез глаз

Нападающий «Хэбэй Чайна Форчун» выступил с заявлением относительно оскорбительного промо-фото.

Перед стартом сезона китайская лига попросила футболистов сделать фотографии для различных рекламных акций и продвижения бренда.

Лавесси на одной фотографии сделал себе узкий, азиатский, разрез глаз, что в Китае расценили как проявление расизма.

«По просьбе китайской Суперлиги мы сделали официальные фотографии на этот сезон.

Фотограф дал нам указания. Я постарался сделать несколько интересных снимков, делая смешные лица, которые в последствии будут использоваться в развлекательных целях.

Я не хотел оскорбить китайский народ. У меня не было дурных намерений. Рад быть частью этого клуба. Я отлично провожу время с партнерами по команде. Каждый китаец дружелюбен со мной, и мне нравится здешняя жизнь.

Искренне извиняюсь, если эта фотография оскорбила китайскую общественность и фанатов. Я буду более осторожен в будущем», – заявил Лавесси.

32-летний аргентинец получает в Китае 49 миллионов евро в год. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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