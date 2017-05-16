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    Лавесси извинился перед китайцами за фотографию, на которой он изобразил узкий разрез глаз

    Теги происшествия фото Эсекиэль Лавесси высшая лига Китай Хэбэй Чайна Форчун

    Нападающий «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекиэль Лавесси выступил с заявлением относительно оскорбительного промо-фото.

    Перед стартом сезона китайская лига попросила футболистов сделать фотографии для различных рекламных акций и продвижения бренда.

    Лавесси на одной фотографии сделал себе узкий, азиатский, разрез глаз, что в Китае расценили как проявление расизма.

    «По просьбе китайской Суперлиги мы сделали официальные фотографии на этот сезон.

    Фотограф дал нам указания. Я постарался сделать несколько интересных снимков, делая смешные лица, которые в последствии будут использоваться в развлекательных целях.

    Я не хотел оскорбить китайский народ. У меня не было дурных намерений. Рад быть частью этого клуба. Я отлично провожу время с партнерами по команде. Каждый китаец дружелюбен со мной, и мне нравится здешняя жизнь.

    Искренне извиняюсь, если эта фотография оскорбила китайскую общественность и фанатов. Я буду более осторожен в будущем», – заявил Лавесси.

    32-летний аргентинец получает в Китае 49 миллионов евро в год. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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