Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

– Доннарумма – топ-топ-топ-голкипер.

- Как вам его навыки?

– Он большой, огромный. Мне нравятся многие вратари.

Голкипер должен спасать ворота от голов – это самое важное. Когда мяч летит – лови его. Вот чего я жду от них, – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» готов предложить 30 миллионов фунтов за Доннарумму.

18-летний вратарь в этом сезоне провел 36 матчей в серии А (11 – сухих), пропуская в среднем 1,19 гола за игру. Подробную статистику Доннаруммы смотрите здесь.

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