Хосеп Гвардиола: «Доннарумма – топ-топ-топ-голкипер»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.
– Доннарумма – топ-топ-топ-голкипер.
- Как вам его навыки?
– Он большой, огромный. Мне нравятся многие вратари.
Голкипер должен спасать ворота от голов – это самое важное. Когда мяч летит – лови его. Вот чего я жду от них, – сказал Гвардиола.
«Манчестер Сити» готов предложить 30 миллионов фунтов за Доннарумму.
18-летний вратарь в этом сезоне провел 36 матчей в серии А (11 – сухих), пропуская в среднем 1,19 гола за игру. Подробную статистику Доннаруммы смотрите здесь.
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