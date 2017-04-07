Издание Tuttosport объявило список из номинантов на премию лучшему молодому игроку мира Golden Boy-2017.

В него попали два российских игрока – Тимур Жамалетдинов из и Даниил Уткин из «Краснодара». Помимо них, в списке оказался футболист российского происхождения Сергей Еременко ( ).

Также в список вошли следующие игроки: Джанлуиджи Доннарумма, Мануэль Локателли (оба – «Милан»), Люка Зидан ( ), Кэмерон Картер-Уикерс («Тоттенхэм»), Маттейс де Лигт, Каспер Дольберг, Джастин Клюйверт (все – «Аякс»), Тимоти Фосу-Менса, Маркус Рэшфорд (оба – ), Тео Эрнандес («Атлетико»/»Алавес»), Поль Лирола ( ), Феликс Пасслак, Эмре Мор, Усман Дембеле, Кристиан Пулишич (все – «Боруссия» Дортмунд»), Дайот Упамекано («РБ Лейпциг»), Максим Лопес («Марсель»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Анте Чорич ( Загреб), Том Дэвис («Эвертон»), Амаду Диавара («Наполи»), Кай Хавертц, Бенжамин Хенрихс (оба – «Байер»), Рубен Невеш («Порту»), Юри Тилеманс («Андерлехт»), Габриэль Жезус ( ), Килиан Мбаппе («Монако»), Бенджамин Вудберн («Ливерпуль»).

С полным списком можно ознакомиться здесь.