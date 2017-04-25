Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Милан» предлагает Доннарумме зарплату 3,2 млн евро в год, «Реал», «МЮ» и «Ман Сити» – 7,5 млн

    Теги Милан Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия примера Испания возможные трансферы Мино Райола Джанлуиджи Доннарумма

    Мино Райола, агент вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, начал переговоры с «Миланом» о продлении соглашения.

    Новые руководители клуба предложили 18-летнему голкиперу сборной Италии подписать контракт до 2022 года.

    По этому соглашению зарплата Доннаруммы вырастет со 160 тысяч евро в год до 3,2 миллиона, а в будущем футболисту передадут капитанскую повязку.

    Однако на руках у Райолы есть три предложения от европейских топ-клубов: «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» готовы платить Доннарумме 7,5 миллиона евро в год.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться