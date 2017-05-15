Геннадий Орлов: «Шатов не попал в состав сборной по нефутбольным причинам»
Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о включении игроков «Зенита» в расширенный список сборной России на Кубок конфедераций.
«Во-первых, поздравим Лунева, у него потрясающая карьера. В «Уфе» сыграл, провел несколько матчей за «Зенит», и его вызов в сборную не вызывает ни у кого никаких сомнений. Это честный, непредвзятый Черчесов. В сборную сделан справедливый отбор.
Что касается Кокорина, в отличие от Шатова, он получал много игрового времени, но не убедил, что он игрок сборной. Мы это и сами видим, поэтому и «Зенит» не может бороться за золотые медали, потому что от Кокорина пользы было очень мало.
Что касается Шатова, мне жалко его. Он был ведущим игроком сборной, одним из лучших. Он что, разучился играть? Не нашел общего языка с главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу. Конечно, наверняка Шатов сам в чем-то виноват.
Не бывает так, что в этой истории один виновен, а другой нет. Тренер не нашел мудрости, а Шатов должен быть более дипломатичен. Почему-то Луческу не стал ему доверять, сомневаясь в его искренности по отдаче футболу, игре.
А результат – потеряли игрока сборной России. Шатов не попадает по причинам, которые не связаны с футболом, по другим, по психологическим. Мы видим, что он потерял. Он сейчас не в той форме, в которой мог бы быть. И это обидно, что произошла такая история», – сказал Орлов.
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