Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о включении игроков в расширенный список сборной России на Кубок конфедераций.

«Во-первых, поздравим Лунева, у него потрясающая карьера. В «Уфе» сыграл, провел несколько матчей за «Зенит», и его вызов в сборную не вызывает ни у кого никаких сомнений. Это честный, непредвзятый . В сборную сделан справедливый отбор.

Что касается , в отличие от Шатова, он получал много игрового времени, но не убедил, что он игрок сборной. Мы это и сами видим, поэтому и не может бороться за золотые медали, потому что от пользы было очень мало.

Что касается , мне жалко его. Он был ведущим игроком сборной, одним из лучших. Он что, разучился играть? Не нашел общего языка с главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу. Конечно, наверняка сам в чем-то виноват.

Не бывает так, что в этой истории один виновен, а другой нет. Тренер не нашел мудрости, а Шатов должен быть более дипломатичен. Почему-то Луческу не стал ему доверять, сомневаясь в его искренности по отдаче футболу, игре.

А результат – потеряли игрока сборной России. Шатов не попадает по причинам, которые не связаны с футболом, по другим, по психологическим. Мы видим, что он потерял. Он сейчас не в той форме, в которой мог бы быть. И это обидно, что произошла такая история», – сказал Орлов.