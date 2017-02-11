Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Жозе Моуринью: «Челси» – команда, которая хорошо защищается большим числом игроков»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью Ливерпуль Уотфорд премьер-лига Англия Тоттенхэм

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о победе над «Уотфордом» (2:0).

    «Нам была нужна эта победа. 16-матчевая серия без поражений – это потрясающий показатель, было бы идеально, если бы сыграли на 2-3 домашних ничьих поменьше. Этот матч был сложным, это важная победа.

    Люди периодически забывают, что за команды «Уотфорд» и «Сток». Я взглянул на их состав: там футболисты, которые играли за «Интер», «Лацио», «Наполи». Это топ-игроки. 

    Мы не та команда, которая забивает много, поэтому важно проводить сухие матчи. Я очень доволен сегодняшней игрой. В 10-15 минут до гола мы играли шикарно, гол был должен случиться.

    Я очень рад, что матч «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» пройдет после нашего, потому что кто-нибудь точно потеряет очки.

    «Челси» – очень хороший соперник по игре в защите. Они хорошо защищаются большим числом игроков. Сейчас чемпионство завоевывают защитные команды, играющие на контратаках и стандартных положениях, поэтому я не думаю, что они оступятся. Но футбол есть футбол», – заявил Моуринью.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться