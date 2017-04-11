«Челси», «МЮ» и «Ман Сити» заинтересованы в защитнике «Монако» Менди
Защитник «Монако» Бенжамен Менди заинтересовал клубы из верхней части таблицы английской премьер-лиги.
Наиболее явный интерес есть у «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Трансферная стоимость футболиста оценивается примерно в 26 миллионов фунтов.
Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы Менди стал альтернативой защитнику Гаэлю Клиши на левом фланге. Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен защитником Люком Шоу. Тренер «Челси» Антонио Конте хочет придать глубины составу перед выступлением в Лиге чемпионов.
Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп также заинтересован в приобретении левого защитника. Большую часть сезона на этой позиции провел хавбек Джеймс Милнер.
«Тоттенхэм» интересовался французским защитником прошлым летом. Но сейчас тренер Маурисио Почеттино доволен Дэнни Роузом и Беном Дэвисом.
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