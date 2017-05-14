«Бавария» потратит около 100 млн евро на летние трансферы

Руководство «Баварии» выделит около 100 миллионов евро на усиление состава команды.

Основными трансферными целями мюнхенцев летом станут форвард Алексис Санчес, хавбек «Вердера» Серж Гнабри, полузащитник «Байера» Юлиан Брандт, игрок Марко Верратти и футболист «Шальке» Леон Горетцка.

Напомним, что ранее о завершении игровой карьеры летом объявили Филипп Лам и Хаби Алонсо.