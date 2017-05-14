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    «Бавария» потратит около 100 млн евро на летние трансферы

    Теги Бавария Вердер Шальке-04 Байер ПСЖ Алексис Санчес премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Марко Верратти Леон Горетцка Серж Гнабри Юлиан Брандт

    Руководство «Баварии» выделит около 100 миллионов евро на усиление состава команды.

    Основными трансферными целями мюнхенцев летом станут форвард «Арсенала» Алексис Санчес, хавбек «Вердера» Серж Гнабри, полузащитник «Байера» Юлиан Брандт, игрок «ПСЖ» Марко Верратти и футболист «Шальке» Леон Горетцка.

    Напомним, что ранее о завершении игровой карьеры летом объявили Филипп Лам и Хаби Алонсо.

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