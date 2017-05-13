Защитник мадридского Пепе решил летом перейти в «Интер», несмотря на крупное предложение из Китая.

За Пепе боролись клубы из Франции и Англии, но португалец принял предложение . Сообщается, что скоро сделка будет оформлена после согласования деталей.

Пепе провел в «Реале» 10 лет, дважды выиграв Лигу Чемпионов.

Он попрощается с командой после финала в Кардиффе, а затем отправится в Милан.